Concert de printemps du 80e anniversaire de l’Harmonie Municipale Yutz
Concert de printemps du 80e anniversaire de l’Harmonie Municipale Yutz dimanche 29 mars 2026.
Concert de printemps du 80e anniversaire de l’Harmonie Municipale
2 Rue de la République Yutz Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-03-29 15:00:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
L’Harmonie municipale de Yutz accueillera pour l’occasion l’Orchestre d’harmonie de Talange. Au programme, pièces originales, jazz, musiques de films, variété…Tout public
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2 Rue de la République Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 49 67 culture@marie-yutz.fr
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English :
The Harmonie municipale de Yutz will welcome the Orchestre d’harmonie de Talange for the occasion. On the program: original pieces, jazz, film music, variety…
L’événement Concert de printemps du 80e anniversaire de l’Harmonie Municipale Yutz a été mis à jour le 2026-03-21 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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