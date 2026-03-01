Concert de printemps du 80e anniversaire de l’Harmonie Municipale

2 Rue de la République Yutz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-29 15:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

L’Harmonie municipale de Yutz accueillera pour l’occasion l’Orchestre d’harmonie de Talange. Au programme, pièces originales, jazz, musiques de films, variété…Tout public

0 .

2 Rue de la République Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 49 67 culture@marie-yutz.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Harmonie municipale de Yutz will welcome the Orchestre d’harmonie de Talange for the occasion. On the program: original pieces, jazz, film music, variety…

L’événement Concert de printemps du 80e anniversaire de l’Harmonie Municipale Yutz a été mis à jour le 2026-03-21 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME