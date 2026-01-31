Concert de printemps du choeur Athenus Temple protestant Saintes

Concert de printemps du choeur Athenus

Temple protestant 2 cours Reverseaux Saintes Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-04-26 17:00:00

fin : 2026-04-26

2026-04-26

Le Chœur Athenus vous propose son concert de printemps.

Temple protestant 2 cours Reverseaux Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English :

The Ch?ur Athenus presents its spring concert.

