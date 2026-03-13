Concert de Printemps

13 rue du Stade Duttlenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-11 20:30:00

fin : 2026-04-11 23:30:00

Date(s) :

2026-04-11

L’année de son 120e anniversaire la Musique de Duttlenheim invite à son grand Concert Annuel de Printemps !

Un programme musical original sera proposé dans des styles très variés avec notamment des musiques de films ainsi que des compositions dynamiques pour orchestre d’harmonie. D’autres surprises sont prévues également, sans oublier le traditionnel final consacré à la Bloosmusik.

Pour vous raffraichir buvette et petite restauration.

Ouverture de la salle à 19H45 .

13 rue du Stade Duttlenheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 72 96 69 90 noel.grauss@gmail.com

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English :

L’événement Concert de Printemps Duttlenheim a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig