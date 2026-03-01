Concert de printemps

Rue des Vosges Engwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-07 20:00:00

fin : 2026-03-07 22:30:00

Date(s) :

2026-03-07

Rendez-vous le 07 mars 2026 à Engwiller pour faire passer la grisaille de l’hiver et laisser place au printemps en musique (et en couleur!)

Rendez-vous le 07 mars 2026 à Engwiller pour faire passer la grisaille de l’hiver et laisser place au printemps en musique (et en couleur!)

Comme tous les ans, l’intégralité des recettes sera reversée à une association locale. Cette année ce sera pour aider les enfants atteints d’épilepsie ! On se réjouit de vous voir nombreux ! .

Rue des Vosges Engwiller 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 6 07 40 49 17 amdfe67@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us on March 07, 2026 in Engwiller to shake off the dreariness of winter and make way for spring in music (and color!)

L’événement Concert de printemps Engwiller a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau