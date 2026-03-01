Concert de printemps Engwiller
Concert de printemps Engwiller samedi 7 mars 2026.
Concert de printemps
Rue des Vosges Engwiller Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-07 20:00:00
fin : 2026-03-07 22:30:00
Date(s) :
2026-03-07
Rendez-vous le 07 mars 2026 à Engwiller pour faire passer la grisaille de l’hiver et laisser place au printemps en musique (et en couleur!)
Rendez-vous le 07 mars 2026 à Engwiller pour faire passer la grisaille de l’hiver et laisser place au printemps en musique (et en couleur!)
Comme tous les ans, l’intégralité des recettes sera reversée à une association locale. Cette année ce sera pour aider les enfants atteints d’épilepsie ! On se réjouit de vous voir nombreux ! .
Rue des Vosges Engwiller 67350 Bas-Rhin Grand Est +33 6 07 40 49 17 amdfe67@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us on March 07, 2026 in Engwiller to shake off the dreariness of winter and make way for spring in music (and color!)
L’événement Concert de printemps Engwiller a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau