Concert de printemps Fensch Harmonie Théâtre Municipal Lucien Houllé Serémange-Erzange

Serémange-Erzange

Concert de printemps Fensch Harmonie

Théâtre Municipal Lucien Houllé Rue du Maréchal Lyautey Serémange-Erzange Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-10 15:30:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Bienvenue au concert de printemps de l’orchestre Fensch Harmonie !

Plongez dans ce moment où la musique rencontre la magie du printemps. Sous la direction éclairée de Julien Gaburro, notre orchestre vous invite à un voyage sonore à travers les nuances vibrantes de la saison.

Laissez-vous transporter par des mélodies envoûtantes, des rythmes effrénés et des harmonies exaltantes. Notre répertoire varié saura ravir tous les amateurs de musique.

Venez partager avec nous la beauté et l’énergie de cette saison pleine d’allégresse !

Inscription obligatoire à la billetterie du théâtre ou en ligneTout public

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Théâtre Municipal Lucien Houllé Rue du Maréchal Lyautey Serémange-Erzange 57290 Moselle Grand Est +33 3 82 57 15 85

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English :

Welcome to the spring concert of the Fensch Harmonie orchestra!

Immerse yourself in a moment when music meets the magic of spring. Under the enlightened direction of Julien Gaburro, our orchestra invites you on a sonic journey through the vibrant nuances of the season.

Let yourself be transported by spellbinding melodies, frenetic rhythms and exhilarating harmonies. Our varied repertoire will delight all music lovers.

Come and share the beauty and energy of this joyful season with us!

Registration required at the theater box office or online

L’événement Concert de printemps Fensch Harmonie Serémange-Erzange a été mis à jour le 2026-05-02 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME