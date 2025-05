Concert de printemps – Geishouse, 17 mai 2025 20:00, Geishouse.

Haut-Rhin

Concert de printemps Geishouse Haut-Rhin

Tarif : 0

Début : Samedi 2025-05-17 20:00:00

fin : 2025-05-17

2025-05-17

La musique Union Geishouse vous invite à partager un moment musical pour fêter le printemps !

Au programme des morceaux rythmés, entraînants et festifs. Entrée libre, plateau et tombola à l’entre-acte. 0 EUR.

Geishouse 68690 Haut-Rhin Grand Est +33 6 95 06 68 29

English :

Union Geishouse Music invites you to share a musical moment to celebrate spring!

German :

Die Musik Union Geishouse lädt Sie zu einem gemeinsamen musikalischen Moment ein, um den Frühling zu feiern!

Italiano :

Union Geishouse Music vi invita a condividere un momento musicale per celebrare la primavera!

Espanol :

Union Geishouse Music le invita a compartir un momento musical para celebrar la primavera

L’événement Concert de printemps Geishouse a été mis à jour le 2025-05-05 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin