Concert de printemps Geishouse
Concert de printemps Geishouse samedi 23 mai 2026.
Geishouse
Concert de printemps
5 rue de Saint-Amarin Geishouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 20:30:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
Concert de printemps de la musique union de Geishouse. Programme varié, entrée gratuite
Concert de printemps de la musique union de Geishouse. Programme varié, entrée gratuite 0 .
5 rue de Saint-Amarin Geishouse 68690 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 34 21 delphine.scherlen@orange.fr
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English :
Spring concert by the Geishouse music union. Varied program, free admission
L’événement Concert de printemps Geishouse a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin