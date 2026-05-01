Geishouse

Concert de printemps

5 rue de Saint-Amarin Geishouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Concert de printemps de la musique union de Geishouse. Programme varié, entrée gratuite

Concert de printemps de la musique union de Geishouse. Programme varié, entrée gratuite 0 .

5 rue de Saint-Amarin Geishouse 68690 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 34 21 delphine.scherlen@orange.fr

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English :

Spring concert by the Geishouse music union. Varied program, free admission

L’événement Concert de printemps Geishouse a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin