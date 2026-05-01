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Concert de printemps Geishouse

Concert de printemps Geishouse samedi 23 mai 2026.

Adresse : 5 rue de Saint-Amarin

Ville : 68690 Geishouse

Département : Haut-Rhin

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 0

Geishouse

Concert de printemps

5 rue de Saint-Amarin Geishouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 20:30:00
fin : 2026-05-23

Date(s) :
2026-05-23

Concert de printemps de la musique union de Geishouse. Programme varié, entrée gratuite
Concert de printemps de la musique union de Geishouse. Programme varié, entrée gratuite 0  .

5 rue de Saint-Amarin Geishouse 68690 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 34 21  delphine.scherlen@orange.fr

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English :

Spring concert by the Geishouse music union. Varied program, free admission

L’événement Concert de printemps Geishouse a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin