Concert de printemps Guewenheim
Concert de printemps Guewenheim samedi 6 juin 2026.
Guewenheim
Concert de printemps
Rue Saint Maurice Guewenheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06 20:00:00
fin : 2026-06-06 22:00:00
Date(s) :
2026-06-06
La Musique Sainte-Cécile de Guewenheim et le Panik Orchestra vous proposent leur concert de printemps.
La Musique Sainte-Cécile de Guewenheim et le Panik Orchestra vous proposent leur concert de printemps. .
Rue Saint Maurice Guewenheim 68116 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99
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English :
The Musique Sainte-Cécile de Guewenheim and the Panik Orchestra present their spring concert.
L’événement Concert de printemps Guewenheim a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach
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