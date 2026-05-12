Guewenheim

Concert de printemps

Rue Saint Maurice Guewenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-06 20:00:00

fin : 2026-06-06 22:00:00

Date(s) :

2026-06-06

La Musique Sainte-Cécile de Guewenheim et le Panik Orchestra vous proposent leur concert de printemps.

La Musique Sainte-Cécile de Guewenheim et le Panik Orchestra vous proposent leur concert de printemps. .

Rue Saint Maurice Guewenheim 68116 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99

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English :

The Musique Sainte-Cécile de Guewenheim and the Panik Orchestra present their spring concert.

L’événement Concert de printemps Guewenheim a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach