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Concert de printemps Guewenheim

Concert de printemps Guewenheim samedi 6 juin 2026.

Adresse : Rue Saint Maurice

Ville : 68116 Guewenheim

Département : Haut-Rhin

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Guewenheim

Concert de printemps

Rue Saint Maurice Guewenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-06 20:00:00
fin : 2026-06-06 22:00:00

Date(s) :
2026-06-06

La Musique Sainte-Cécile de Guewenheim et le Panik Orchestra vous proposent leur concert de printemps.
La Musique Sainte-Cécile de Guewenheim et le Panik Orchestra vous proposent leur concert de printemps.   .

Rue Saint Maurice Guewenheim 68116 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99 

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English :

The Musique Sainte-Cécile de Guewenheim and the Panik Orchestra present their spring concert.

L’événement Concert de printemps Guewenheim a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach

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