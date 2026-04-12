Concert de printemps Harmonie Baltus le Lorrain Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) Freyming-Merlebach
Concert de printemps Harmonie Baltus le Lorrain Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) Freyming-Merlebach dimanche 12 avril 2026.
Concert de printemps Harmonie Baltus le Lorrain
Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-04-12 15:00:00
fin : 2026-04-12 17:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Concert de printemps de l’Harmonie Baltus le Lorrain sous la direction de Thomas FINKLER et de la Batterie Fanfare de Freyming-Merlebach sous la direction d’Océane BLAISE. Entrée libre.Tout public
0 .
Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 3 87 00 77 57 harmoniebaltus@gmail.com
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English :
Spring concert by the Harmonie Baltus le Lorrain under the direction of Thomas FINKLER and the Batterie Fanfare de Freyming-Merlebach under the direction of Océane BLAISE. Free admission.
L’événement Concert de printemps Harmonie Baltus le Lorrain Freyming-Merlebach a été mis à jour le 2026-03-23 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH
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