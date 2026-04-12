Concert de printemps Harmonie Baltus le Lorrain Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) Freyming-Merlebach

Concert de printemps Harmonie Baltus le Lorrain

Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-12 15:00:00

fin : 2026-04-12 17:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Concert de printemps de l’Harmonie Baltus le Lorrain sous la direction de Thomas FINKLER et de la Batterie Fanfare de Freyming-Merlebach sous la direction d’Océane BLAISE. Entrée libre.Tout public

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Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 3 87 00 77 57 harmoniebaltus@gmail.com

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English :

Spring concert by the Harmonie Baltus le Lorrain under the direction of Thomas FINKLER and the Batterie Fanfare de Freyming-Merlebach under the direction of Océane BLAISE. Free admission.

L’événement Concert de printemps Harmonie Baltus le Lorrain Freyming-Merlebach a été mis à jour le 2026-03-23 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH