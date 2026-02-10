Concert de Printemps • Harmonie la Semeuse Espace Chambon Cusset

Concert de Printemps • Harmonie la Semeuse

L’Orchestre d’harmonie La Semeuse organise son traditionnel concert de printemps le samedi 25 avril 2026 à 20h à l’Espace Chambon à Cusset.

Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes harmonie-cusset@hotmail.com

English :

The La Semeuse wind band is organizing its traditional spring concert on Saturday April 25, 2026 at 8pm at the Espace Chambon in Cusset.

