Concert de Printemps • Harmonie la Semeuse Espace Chambon Cusset
Concert de Printemps • Harmonie la Semeuse Espace Chambon Cusset samedi 25 avril 2026.
Concert de Printemps • Harmonie la Semeuse
Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset Allier
Début : 2026-04-25 20:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
L’Orchestre d’harmonie La Semeuse organise son traditionnel concert de printemps le samedi 25 avril 2026 à 20h à l’Espace Chambon à Cusset.
Espace Chambon 2 rue du Faubourg du Chambon Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes harmonie-cusset@hotmail.com
English :
The La Semeuse wind band is organizing its traditional spring concert on Saturday April 25, 2026 at 8pm at the Espace Chambon in Cusset.
