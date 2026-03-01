Concert de printemps Heros Kaysersberg Vignoble
Concert de printemps Heros Kaysersberg Vignoble samedi 28 mars 2026.
Concert de printemps Heros
11 rue Saint Jacques Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-28 20:15:00
fin : 2026-03-28 23:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Une belle soirée en perspective avec deux harmonies qui vous invitent à leurs concert de printemps sur le thème des Héros ! Ambiance garantie !
Les Harmonies Réunis Sainte Cécile de Sigolsheim et Concordia de Lapoutroie vous invitent à leurs concert de printemps sur le thème des Héros !
Au répertoire: Thor, Robin des bois, James Bond, Gladiator et des petites suprises.
Buvette, petite restauration et ambiance garantie ! 0 .
11 rue Saint Jacques Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 6 17 25 27 20 info@kaysersberg-vignoble.fr
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English :
It’s going to be a great evening, with two harmonies inviting you to their spring concert on the theme of Heroes! Atmosphere guaranteed!
L’événement Concert de printemps Heros Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg