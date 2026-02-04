Concert de printemps

1 Place René Medernach Hettange-Grande Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-08 15:00:00

fin : 2026-03-08

Date(s) :

2026-03-08

Les chansons françaises sont au rendez-vous !

Prestation haute en couleurs pour vous emmener dans un univers indémodable qui parlera, sans nul doute, à tout le monde…

Entrée libre.Tout public

0 .

1 Place René Medernach Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est +33 6 28 34 16 21 lalyre57330@gmail.com

English :

French songs are the order of the day!

A colorful performance to take you into a timeless universe that’s sure to appeal to everyone?

Free admission.

L’événement Concert de printemps Hettange-Grande a été mis à jour le 2026-02-04 par OT CATTENOM ET ENVIRONS