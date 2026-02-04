Concert de printemps Hettange-Grande
Concert de printemps Hettange-Grande dimanche 8 mars 2026.
Concert de printemps
1 Place René Medernach Hettange-Grande Moselle
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2026-03-08 15:00:00
2026-03-08
Les chansons françaises sont au rendez-vous !
Prestation haute en couleurs pour vous emmener dans un univers indémodable qui parlera, sans nul doute, à tout le monde…
Entrée libre.Tout public
1 Place René Medernach Hettange-Grande 57330 Moselle Grand Est +33 6 28 34 16 21 lalyre57330@gmail.com
English :
French songs are the order of the day!
A colorful performance to take you into a timeless universe that’s sure to appeal to everyone?
Free admission.
