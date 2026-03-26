Concert de printemps Salle Polyvalente Victor Hugo Heurteauville

Concert de printemps

Salle Polyvalente Victor Hugo 766 Rue du Village Heurteauville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 18:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

CONCERT DE PRINTEMPS HARMONIE DE BROTONNE

Sous la direction de Martin Couvez

L’Harmonie de Brotonne vous donne rendez-vous pour son Concert de Printemps !

Samedi 04 avril à 18h00 à la Salle Polyvalente Victor Hugo Heurteauville

(766 rue du Village)

Venez nombreux partager ce beau moment musical et soutenir nos musiciens ! .

Salle Polyvalente Victor Hugo 766 Rue du Village Heurteauville 76940 Seine-Maritime Normandie

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English : Concert de printemps

L’événement Concert de printemps Heurteauville a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme