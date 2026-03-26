Concert de printemps Salle Polyvalente Victor Hugo Heurteauville
Concert de printemps Salle Polyvalente Victor Hugo Heurteauville samedi 4 avril 2026.
Concert de printemps
Salle Polyvalente Victor Hugo 766 Rue du Village Heurteauville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 18:00:00
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
CONCERT DE PRINTEMPS HARMONIE DE BROTONNE
Sous la direction de Martin Couvez
L’Harmonie de Brotonne vous donne rendez-vous pour son Concert de Printemps !
Samedi 04 avril à 18h00 à la Salle Polyvalente Victor Hugo Heurteauville
(766 rue du Village)
Venez nombreux partager ce beau moment musical et soutenir nos musiciens ! .
Salle Polyvalente Victor Hugo 766 Rue du Village Heurteauville 76940 Seine-Maritime Normandie
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English : Concert de printemps
L’événement Concert de printemps Heurteauville a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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