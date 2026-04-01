Hirsingue

Concert de printemps

1 place de l’église Hirsingue Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-19 16:00:00

fin : 2026-04-19 18:00:00

Date(s) :

2026-04-19

La variété et l’éclectisme qui font le caractère particulier des concerts de printemps est maintenu pour un public toujours présent en très grand nombre.

Ensemble Musical& Folklorique de Hirsingue Concerts de printemps

Les musiciens préparent depuis le début de l’année leurs traditionnels concerts de printemps avec un tout nouveau programme. La variété et l’éclectisme qui font le caractère particulier des concerts de printemps est maintenu pour un public toujours présent en très grand nombre. Le but de ces concerts est bien sûr de faire plaisir aux auditeurs, mais également de soutenir des associations qui œuvrent pour l’aide aux personnes, ou pour la protection du patrimoine architectural de nos villages. Cette année c’est l’association Charles and Friends et la Fabrique de l’église de Bettendorf qui bénéficieront du bénéfice de ces deux concerts. Charles &Friends est une association de soutien moral et financier à Charles, atteint de la myopathie de Duchenne. .

1 place de l’église Hirsingue 68560 Haut-Rhin Grand Est +33 6 87 31 79 65 emf.hirsingue@gmail.com

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English :

The variety and eclecticism that make the spring concerts so special is maintained for a public that is always present in very large numbers.

L’événement Concert de printemps Hirsingue a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de tourisme du Sundgau