Concert de printemps Place du Général Leclerc Homécourt

Concert de printemps

Place du Général Leclerc Centre Pablo Picasso Homécourt Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-09 20:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Concert des groupes Mélodia et L’artscène

Entrée 10€Tout public

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Place du Général Leclerc Centre Pablo Picasso Homécourt 54310 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 22 27 12

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English :

Concert by Mélodia and L’artscène

Admission 10?

L’événement Concert de printemps Homécourt a été mis à jour le 2026-03-25 par MILTOL