Concert de printemps Place du Général Leclerc Homécourt
Concert de printemps Place du Général Leclerc Homécourt samedi 9 mai 2026.
Concert de printemps
Place du Général Leclerc Centre Pablo Picasso Homécourt Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-05-09 20:00:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-09
Concert des groupes Mélodia et L’artscène
Entrée 10€Tout public
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Place du Général Leclerc Centre Pablo Picasso Homécourt 54310 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 22 27 12
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English :
Concert by Mélodia and L’artscène
Admission 10?
L’événement Concert de printemps Homécourt a été mis à jour le 2026-03-25 par MILTOL
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