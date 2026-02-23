Concert de printemps Impasse des cormorans par Albaricate

Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Début : 2026-03-26 20:00:00

fin : 2026-03-26 21:00:00

2026-03-26

Impasse des Cormorans , création 2021, est le deuxième format concert d’Albaricate avec des chansons originales. À partir de 10 ans.

Albaricate revient avec l’envie de brosser des portraits de celles et ceux, réels ou fictifs qu’ils ont rencontrés de par chez eux, toujours à deux, et en chansons avec Samuel Albatros Genin, à la guitare, et Clémence Suricate Colin au chansigne. D’une chasse à l’enfant échappés du bagne au départ à la retraite d’un gardien de phare, du bonheur d’une joyeuse veuve à l’atmosphère angoissante d’une gare désaffectée, c’est toujours en français et en Langue des Signes qu’Albaricate vous embarque dans une Bretagne pour les yeux et les oreilles, mêlant émotion et humour.

Albaricate continue, dans une écriture à quatre mains, à alterner les chansons remplies d’émotions et les textes légers. Cette fois-ci, c’est accompagnés d’une guitare, d’un harmonica, de sons quotidiens captés et encore du chansigne brut que Clémence et Sam transporteront le spectateur tout au long d’un concert où ils racontent leur Bretagne. Le spectacle ne se veut pas un portrait bretonnant ancré dans la tradition celtique, mais bien des moment de vies glanés ou imaginés sur ces terres.

