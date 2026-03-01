Concert de Printemps Salle Polyvalente Javron-les-Chapelles

Concert de Printemps

Salle Polyvalente 8 Place Georges Morin Javron-les-Chapelles Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 15:00:00

fin : 2026-03-22 17:30:00

Date(s) :

2026-03-22

Concert de Printemps

L’Harmonie Municipale de Javron-les-Chapelles vous invite à son traditionnel concert de printemps dimanche 22 mars 2026 à 15h00,

Salle polyvalente de Javron-les-Chapelles.

Au programme un voyage musical à travers des variétés françaises et internationales .

Salle Polyvalente 8 Place Georges Morin Javron-les-Chapelles 53250 Mayenne Pays de la Loire +33 6 71 54 19 85 adeline-reboux@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Spring Concert

L’événement Concert de Printemps Javron-les-Chapelles a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme du Mont des Avaloirs