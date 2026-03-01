Concert de Printemps Salle Polyvalente Javron-les-Chapelles
Concert de Printemps Salle Polyvalente Javron-les-Chapelles dimanche 22 mars 2026.
Salle Polyvalente 8 Place Georges Morin Javron-les-Chapelles Mayenne
Début : 2026-03-22 15:00:00
fin : 2026-03-22 17:30:00
2026-03-22
L'Harmonie Municipale de Javron-les-Chapelles vous invite à son traditionnel concert de printemps dimanche 22 mars 2026 à 15h00,
Au programme un voyage musical à travers des variétés françaises et internationales .
+33 6 71 54 19 85 adeline-reboux@orange.fr
