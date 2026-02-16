Concert de printemps Salle STIRN Knutange

Concert de printemps

Salle STIRN Rue de la République Knutange Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07 22:30:00

2026-03-07

Concert de FENSCH HARMONIE, harmonie de Knutange-Serémange avec en1ère partie la société de musique Union de Distroff à KNUTANGE.

Ce sont 2 harmonies composées de musiciens amateurs de tout âge.Tout public

Salle STIRN Rue de la République Knutange 57240 Moselle Grand Est

English :

Concert by FENSCH HARMONIE, Knutange-Serémange wind band, with opening act by the Union de Distroff music society in KNUTANGE.

These 2 bands are made up of amateur musicians of all ages.

