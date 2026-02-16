Concert de printemps Salle STIRN Knutange
Concert de printemps Salle STIRN Knutange samedi 7 mars 2026.
Concert de printemps
Salle STIRN Rue de la République Knutange Moselle
Début : Samedi Samedi 2026-03-07 20:30:00
fin : 2026-03-07 22:30:00
Concert de FENSCH HARMONIE, harmonie de Knutange-Serémange avec en1ère partie la société de musique Union de Distroff à KNUTANGE.
Ce sont 2 harmonies composées de musiciens amateurs de tout âge.Tout public
Salle STIRN Rue de la République Knutange 57240 Moselle Grand Est
English :
Concert by FENSCH HARMONIE, Knutange-Serémange wind band, with opening act by the Union de Distroff music society in KNUTANGE.
These 2 bands are made up of amateur musicians of all ages.
