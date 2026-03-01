Concert de printemps La Chapelle-sur-Loire
Concert de printemps La Chapelle-sur-Loire samedi 21 mars 2026.
Concert de printemps
Rue des Déportés La Chapelle-sur-Loire Indre-et-Loire
Début : 2026-03-21 20:30:00
fin : 2026-03-21
2026-03-21
Concert de printemps de l’Harmonie Benais la Chapelle sur Loire !
Pour l’occasion, l’ensemble accueil l’Harmonie de Descartes et l’orchestre junior de l’école de musique.
Rue des Déportés La Chapelle-sur-Loire 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire harmoniebenaislachapelle@gmail.com
English :
Spring concert by the Harmonie Benais la Chapelle sur Loire!
For the occasion, the ensemble welcomes the Harmonie de Descartes and the junior orchestra from the music school.
