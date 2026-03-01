Concert de printemps La Chapelle-sur-Loire

Concert de printemps

Rue des Déportés La Chapelle-sur-Loire Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Concert de printemps de l’Harmonie Benais la Chapelle sur Loire !

Pour l’occasion, l’ensemble accueil l’Harmonie de Descartes et l’orchestre junior de l’école de musique.

Rue des Déportés La Chapelle-sur-Loire 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire harmoniebenaislachapelle@gmail.com

English :

Spring concert by the Harmonie Benais la Chapelle sur Loire!

For the occasion, the ensemble welcomes the Harmonie de Descartes and the junior orchestra from the music school.

