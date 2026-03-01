Concert de Printemps La Scie qui chante Belleville-en-Caux
Concert de Printemps La Scie qui chante Belleville-en-Caux vendredi 13 mars 2026.
Concert de Printemps La Scie qui chante
Eglise Saint-Wandrille Belleville-en-Caux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13 20:30:00
fin : 2026-03-13
Date(s) :
2026-03-13
La chorale la Scie qui chante vous invite à assister à leur concert dans l’église Saint-Wandrille à Belleville en Caux.
Participation libre. .
Eglise Saint-Wandrille Belleville-en-Caux 76890 Seine-Maritime Normandie +33 2 82 92 85 44 lasciequichante76720@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert de Printemps La Scie qui chante
L’événement Concert de Printemps La Scie qui chante Belleville-en-Caux a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme Terroir de Caux