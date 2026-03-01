Concert de Printemps La Scie qui chante Belleville-en-Caux

Concert de Printemps La Scie qui chante

Eglise Saint-Wandrille Belleville-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

La chorale la Scie qui chante vous invite à assister à leur concert dans l’église Saint-Wandrille à Belleville en Caux.

Participation libre. .

Eglise Saint-Wandrille Belleville-en-Caux 76890 Seine-Maritime Normandie +33 2 82 92 85 44 lasciequichante76720@gmail.com

