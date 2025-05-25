Concert de printemps Salle des fêtes Lacrost

Concert de printemps

Salle des fêtes Le vigny Lacrost Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-10

Concert de printemps « La Lyre Agricole » et son école de musique présenteront leur programme 2025 à partir de 16h ; participation du Zozorchestra (l’orchestre de l’école de musique).

Participation de l’harmonie « les sauveteurs de Saint Laurent » de Saint Laurent sur Saône .

Salle des fêtes Le vigny Lacrost 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 32 54 11 harmonie.lacrost@gmail.com

English : Concert de printemps

German : Concert de printemps

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert de printemps Lacrost a été mis à jour le 2025-08-20 par TOURNUS │ OT Mâconnais-Tournugeois │ Cat.II