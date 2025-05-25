Concert de printemps Salle des fêtes Lacrost

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert de printemps

Salle des fêtes Le vigny Lacrost Saône-et-Loire

Concert de printemps « La Lyre Agricole » et son école de musique présenteront leur programme 2025 à partir de 16h ; participation du Zozorchestra (l’orchestre de l’école de musique).
Participation de l’harmonie « les sauveteurs de Saint Laurent » de Saint Laurent sur Saône   .

Salle des fêtes Le vigny Lacrost 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 32 54 11  harmonie.lacrost@gmail.com

