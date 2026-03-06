Concert de Printemps Place des Etats Généraux Lambesc

Concert de Printemps

Samedi 4 avril 2026 à partir de 18h. Place des Etats Généraux Espace Sévigné Lambesc Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 18:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Pour celles et ceux qui n’ont pas pu assister au concert de Jazzmania de décembre et pour ceux qui souhaitent les réécouter le Big band de Jazzmania a le plaisir de vous proposer une nouvelle date !

Rendez-vous le samedi 4 avril à 18h à l’Espace Sévigné de Lambesc pour partager à nouveau ce moment musical.

Une deuxième chance à ne pas manquer ! .

Place des Etats Généraux Espace Sévigné Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 47 04 40 00 contact@jazzmania.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For those who were unable to attend the December Jazzmania concert and for those who would like to hear it again the Jazzmania Big Band is pleased to offer you a new date!

L’événement Concert de Printemps Lambesc a été mis à jour le 2026-03-06 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc