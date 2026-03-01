Concert de Printemps LANNEMEZAN Lannemezan

Concert de Printemps

LANNEMEZAN 231. rue Thiers Lannemezan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Concert de l’orchestre d’Harmonie du Plateau de Lannemezan sous la Direction de Yann Berthelot et Robert Valentie.

Libre Participation

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LANNEMEZAN 231. rue Thiers Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 06 42 smp.lannemezan@gmail.com

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English :

Concert by the Orchestre d’Harmonie du Plateau de Lannemezan, conducted by Yann Berthelot and Robert Valentie.

Free participation

L’événement Concert de Printemps Lannemezan a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65