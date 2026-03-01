Concert de Printemps LANNEMEZAN Lannemezan
Concert de Printemps LANNEMEZAN Lannemezan samedi 28 mars 2026.
Concert de Printemps
LANNEMEZAN 231. rue Thiers Lannemezan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 20:30:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Concert de l’orchestre d’Harmonie du Plateau de Lannemezan sous la Direction de Yann Berthelot et Robert Valentie.
Libre Participation
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LANNEMEZAN 231. rue Thiers Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 98 06 42 smp.lannemezan@gmail.com
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English :
Concert by the Orchestre d’Harmonie du Plateau de Lannemezan, conducted by Yann Berthelot and Robert Valentie.
Free participation
L’événement Concert de Printemps Lannemezan a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65