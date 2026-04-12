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Concert de printemps Lannilis

Concert de printemps Lannilis dimanche 12 avril 2026.

Adresse : D113

Ville : 29870 Lannilis

Département : Finistère

Début : dimanche 12 avril 2026

Fin : dimanche 12 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Concert de printemps

D113 Lannilis Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 15:00:00
fin : 2026-04-12

Date(s) :
2026-04-12

L’instant Violon et Accordéon avec les musiciens Jean Marie Lions et Camille Privat au son des musiques espagnoles et sud-américaines . Places limitées ( 50 maxi).   .

D113 Lannilis 29870 Finistère Bretagne +33 6 60 04 73 47 

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English : Concert de printemps

L’événement Concert de printemps Lannilis a été mis à jour le 2026-03-23 par OT PAYS DES ABERS

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