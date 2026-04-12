Concert de printemps Lannilis
Concert de printemps Lannilis dimanche 12 avril 2026.
Concert de printemps
D113 Lannilis Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 15:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
L’instant Violon et Accordéon avec les musiciens Jean Marie Lions et Camille Privat au son des musiques espagnoles et sud-américaines . Places limitées ( 50 maxi). .
D113 Lannilis 29870 Finistère Bretagne +33 6 60 04 73 47
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English : Concert de printemps
L’événement Concert de printemps Lannilis a été mis à jour le 2026-03-23 par OT PAYS DES ABERS
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