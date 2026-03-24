Concert de printemps

Place de la Libération Le Blanc Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-11 20:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

L’Harmonie du Blanc vous invite à son concert de printemps.

L’orchestre blancois se produira en première partie avec un programme dédié aux solistes. La deuxième partie sera assurée par l’A.M.I., orchestre départemental junior qui vous fera voyager à travers des musiques du monde et des bandes originales de films. .

Place de la Libération Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 05 13

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English :

The town of Le Blanc offers a Ventriloquist comedy show. Capucine is the next generation of French ventriloquists, and a female one at that! After a remarkable entrance into the hearts of the public when she won the show La France a un incroyable talent .

L’événement Concert de printemps Le Blanc a été mis à jour le 2026-03-24 par Destination Brenne