Concert de printemps Le Japon Salle des fêtes Château-Gontier-sur-Mayenne

Concert de printemps Le Japon

Salle des fêtes Promenade de la Résistance Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Concert de printemps organisé par le Conservatoire du Pays de Château-Gontier

Le Conservatoire du Pays de Château-Gontier vous propose un concert sur la thématique du Japon, le 11 avril 2026 dans la salle des fêtes de Château-Gontier.

Avec l’orchestre de l’Harmonie du Pays de Château-Gontier.

Gratuit Entrée libre .

Salle des fêtes Promenade de la Résistance Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 30 90 conservatoire@chateaugontier.fr

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English :

Spring concert organized by the Conservatoire du Pays de Château-Gontier

L’événement Concert de printemps Le Japon Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-03-10 par SUD MAYENNE