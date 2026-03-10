Concert de printemps Le Japon Salle des fêtes Château-Gontier-sur-Mayenne
Concert de printemps Le Japon Salle des fêtes Château-Gontier-sur-Mayenne samedi 11 avril 2026.
Concert de printemps Le Japon
Salle des fêtes Promenade de la Résistance Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 20:30:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Concert de printemps organisé par le Conservatoire du Pays de Château-Gontier
Le Conservatoire du Pays de Château-Gontier vous propose un concert sur la thématique du Japon, le 11 avril 2026 dans la salle des fêtes de Château-Gontier.
Avec l’orchestre de l’Harmonie du Pays de Château-Gontier.
Gratuit Entrée libre .
Salle des fêtes Promenade de la Résistance Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 09 30 90 conservatoire@chateaugontier.fr
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English :
Spring concert organized by the Conservatoire du Pays de Château-Gontier
L’événement Concert de printemps Le Japon Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-03-10 par SUD MAYENNE