Concert de printemps – Médiathèque du Thillot Le Thillot, 17 mai 2025 20:30, Le Thillot.

Vosges

Concert de printemps Médiathèque du Thillot 11 bis avenue de Verdun Le Thillot Vosges

Concert de printemps organisé par l’Union Musicale du Thillot à la médiathèque. Entrée libre. Chapeau.Tout public

Médiathèque du Thillot 11 bis avenue de Verdun

Le Thillot 88160 Vosges Grand Est +33 3 29 24 98 90 mediatheque@lethillot88.fr

English :

Spring concert organized by the Union Musicale du Thillot at the mediatheque. Free admission. Hats off.

German :

Frühlingskonzert, organisiert von der Union Musicale du Thillot in der Mediathek. Der Eintritt ist frei. Hut ab.

Italiano :

Concerto di primavera organizzato dall’Union Musicale du Thillot presso la mediateca. Ingresso libero. Giù il cappello.

Espanol :

Concierto de primavera organizado por la Union Musicale du Thillot en la mediateca. Entrada gratuita. Me quito el sombrero.

