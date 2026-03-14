CONCERT DE PRINTEMPS LES BARBASTELLES Fraisse-sur-Agout
CONCERT DE PRINTEMPS LES BARBASTELLES Fraisse-sur-Agout dimanche 22 mars 2026.
CONCERT DE PRINTEMPS LES BARBASTELLES
Salle des Fêtes Fraisse-sur-Agout Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-22
fin : 2026-03-22
Date(s) :
2026-03-22
Concert de printemps par la chorale Les Barbastelles
Chants polyphoniques du monde .
Salle des Fêtes Fraisse-sur-Agout 34330 Hérault Occitanie +33 6 45 11 42 58 association.madeinpais@gmail.com
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English :
Spring concert by the Les Barbastelles choir
L’événement CONCERT DE PRINTEMPS LES BARBASTELLES Fraisse-sur-Agout a été mis à jour le 2026-03-13 par 34 ADT34