Concert de Printemps Loiret’s Singers

Place de l’Église Saint-Brisson-sur-Loire Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 16:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Concert de printemps avec l’ensemble vocal Loiret’s Singer le dimanche 29 mars à 16h.

Venez célébrer l’arrivée du printemps lors d’un concert le dimanche 29 mars à 16h à l’église de Saint-Brisson-sur-Loire.

L’ensemble vocal Loiret’s Singer, dirigé par Julie Cassie Cavalcante, proposera un programme musical varié et harmonieux dans le cadre chaleureux de l’église.

Ce concert est organisé par l’association APS de Saint-Brisson-sur-Loire.

L’entrée est libre et la réservation est conseillée pour profiter pleinement de ce moment musical convivial. .

Place de l’Église Saint-Brisson-sur-Loire 45500 Loiret Centre-Val de Loire aps.saintbrissonsurloire@orange.fr

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English :

Spring concert with the Loiret?s Singer vocal ensemble on Sunday March 29 at 4pm.

L’événement Concert de Printemps Loiret’s Singers Saint-Brisson-sur-Loire a été mis à jour le 2026-03-15 par OT GIEN