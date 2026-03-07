Concert de printemps LONGNY AU PERCHE Longny les Villages

Concert de printemps

LONGNY AU PERCHE Eglise saint Martin Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 17:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Venez découvrir ou redécouvrir l’harmonie de Randonnai en concert. Le petit orchestre interprétera des morceaux suivi du grand orchestre. concert varié avec la trentaine de musiciens de l’harmonie de Randonnai.

Libre participation. .

LONGNY AU PERCHE Eglise saint Martin Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 83 25

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English : Concert de printemps

L’événement Concert de printemps Longny les Villages a été mis à jour le 2026-03-14 par Office de Touisme des Hauts du Perche