Losne

Concert de printemps

Eglise Notre-Dame Losne Côte-d’Or

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 17:30:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

Venez écouter la Cantarelle lors de ses deux concerts de printemps le samedi 02 mai à 20H en l’église Saint-Marcel de GLANON et le dimanche 03 mai à 17h30 en l’église Notre Dame de Losne.

Au programme le Magnificat de DURANTE, des nocturnes de Mozart, A Clare Benediction de J.RUTTER, Jean-Pierre POUSSOT à l’orgue et interventions des choristes .

Eglise Notre-Dame Losne 21170 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 75 77 33 martine.deprey@gmail.com

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English : Concert de printemps

L’événement Concert de printemps Losne a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Rives de Saône