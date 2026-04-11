Concert de Printemps Lucey Église Saint-Étienne Lucey

Lucey

Concert de Printemps Lucey

Église Saint-Étienne Grande Rue Lucey Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-11 20:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Les Voix du Grand Nancy reçoivent la chorale Se Cantaben pour deux concerts donnés sur les Terres Touloises.

Retrouvez-les à l’église Saint-Étienne de Lucey pour profiter des choeurs dirigés par Vincent Tricarri et David Zubeldia.Tout public

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Église Saint-Étienne Grande Rue Lucey 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 63 88 30 mairie.lucey54@orange.fr

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English :

Les Voix du Grand Nancy welcomes the Se Cantaben choir for two concerts in the Terres Touloises region.

Join them at Saint-Étienne de Lucey church to enjoy the choirs directed by Vincent Tricarri and David Zubeldia.

L’événement Concert de Printemps Lucey Lucey a été mis à jour le 2026-04-08 par MT TERRES TOULOISES