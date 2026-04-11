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Concert de Printemps Lucey Église Saint-Étienne Lucey

Concert de Printemps Lucey Église Saint-Étienne Lucey samedi 11 avril 2026.

Lieu : Église Saint-Étienne

Adresse : Grande Rue

Ville : 54200 Lucey

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : samedi 11 avril 2026

Fin : samedi 11 avril 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 0 Gratuit

Lucey

Concert de Printemps Lucey

Église Saint-Étienne Grande Rue Lucey Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-11 20:30:00
fin : 2026-04-11

Date(s) :
2026-04-11

Les Voix du Grand Nancy reçoivent la chorale Se Cantaben pour deux concerts donnés sur les Terres Touloises.

Retrouvez-les à l’église Saint-Étienne de Lucey pour profiter des choeurs dirigés par Vincent Tricarri et David Zubeldia.Tout public
0  .

Église Saint-Étienne Grande Rue Lucey 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 63 88 30  mairie.lucey54@orange.fr

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English :

Les Voix du Grand Nancy welcomes the Se Cantaben choir for two concerts in the Terres Touloises region.

Join them at Saint-Étienne de Lucey church to enjoy the choirs directed by Vincent Tricarri and David Zubeldia.

L’événement Concert de Printemps Lucey Lucey a été mis à jour le 2026-04-08 par MT TERRES TOULOISES

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