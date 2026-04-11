Concert de Printemps Lucey Église Saint-Étienne Lucey
Concert de Printemps Lucey Église Saint-Étienne Lucey samedi 11 avril 2026.
Lucey
Concert de Printemps Lucey
Église Saint-Étienne Grande Rue Lucey Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-11 20:30:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Les Voix du Grand Nancy reçoivent la chorale Se Cantaben pour deux concerts donnés sur les Terres Touloises.
Retrouvez-les à l’église Saint-Étienne de Lucey pour profiter des choeurs dirigés par Vincent Tricarri et David Zubeldia.Tout public
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Église Saint-Étienne Grande Rue Lucey 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 63 88 30 mairie.lucey54@orange.fr
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English :
Les Voix du Grand Nancy welcomes the Se Cantaben choir for two concerts in the Terres Touloises region.
Join them at Saint-Étienne de Lucey church to enjoy the choirs directed by Vincent Tricarri and David Zubeldia.
L’événement Concert de Printemps Lucey Lucey a été mis à jour le 2026-04-08 par MT TERRES TOULOISES