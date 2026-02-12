Concert de Printemps Luzillé

Concert de Printemps

Concert de Printemps à l’église de Luzillé le dimanche 12 avril 2026.

Rue de l’Église Luzillé 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 84 19

Spring concert at Luzillé church on Sunday April 12, 2026.

