Concert de printemps Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy

Concert de printemps

Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 18:00:00

fin : 2026-04-01 18:00:00

Date(s) :

2026-04-01

Concert des élèves de l’école de musique intercommunale du Haut-Lignon.

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Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 emihl.cc.hautlignon@orange.fr

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English :

Concert by students from the Haut-Lignon intercommunity music school.

L’événement Concert de printemps Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme du Haut-Lignon