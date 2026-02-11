Concert de printemps Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy
Concert de printemps Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy mercredi 1 avril 2026.
Concert de printemps
Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 18:00:00
fin : 2026-04-01 18:00:00
Date(s) :
2026-04-01
Concert des élèves de l’école de musique intercommunale du Haut-Lignon.
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Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 emihl.cc.hautlignon@orange.fr
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English :
Concert by students from the Haut-Lignon intercommunity music school.
L’événement Concert de printemps Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme du Haut-Lignon