Début : Samedi 2025-05-31 20:00:00

fin : 2025-05-31 22:00:00

2025-05-31

2 chorales s’unissent pour un concert exceptionnel dans l’église des Jésuites.

Le chœur d’hommes 1856 de Molsheim invite le Chœur PRO ARTE de Sion en Suisse à un concert commun à l’église des Jésuites. En fin de concert, les deux chorales se retrouveront pour interpréter un 2 chants en commu .

Molsheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 7 82 80 75 26 choeurhommes1856molsheim@gmail.com

English :

2 choirs join forces for an exceptional concert in the Jesuit church.

German :

2 Chöre vereinen sich für ein außergewöhnliches Konzert in der Jesuitenkirche.

Italiano :

2 cori si uniscono per un concerto eccezionale nella chiesa dei Gesuiti.

Espanol :

2 coros unen sus fuerzas para un concierto excepcional en la iglesia de los Jesuitas.

