Concert de printemps ! salle des fêtes Robert Sauvion Naintré

Concert de printemps !

salle des fêtes Robert Sauvion 31 rue Anatole France Naintré Naintré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

### Concert de printemps organisé par CNC Music en présence de l’ensemble d’instruments à vents et percussions du Pays Châtelleraudais le KOOL BAND !

** Un vent de nostalgie teintée de swing **

Répertoire de variété, swing et latino au rendez-vous !

Gratuit, programme au chapeau. .

salle des fêtes Robert Sauvion 31 rue Anatole France Naintré Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 61 52 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de printemps !

L’événement Concert de printemps ! Naintré a été mis à jour le 2026-02-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne