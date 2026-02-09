Concert de printemps ! salle des fêtes Robert Sauvion Naintré
Concert de printemps ! salle des fêtes Robert Sauvion Naintré samedi 11 avril 2026.
Concert de printemps !
salle des fêtes Robert Sauvion 31 rue Anatole France Naintré Naintré Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
### Concert de printemps organisé par CNC Music en présence de l’ensemble d’instruments à vents et percussions du Pays Châtelleraudais le KOOL BAND !
** Un vent de nostalgie teintée de swing **
Répertoire de variété, swing et latino au rendez-vous !
Gratuit, programme au chapeau. .
salle des fêtes Robert Sauvion 31 rue Anatole France Naintré Naintré 86530 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 61 52 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert de printemps !
L’événement Concert de printemps ! Naintré a été mis à jour le 2026-02-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne