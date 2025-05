Concert de Printemps – Neuil, 25 mai 2025 07:00, Neuil.

A l’occasion de son traditionnel concert de printemps, l’Association Neuil Patrimoine invite la chorale Gospel’ère de Poitiers.

La cinquantaine de choristes, sous la direction de David Ry, vous promet un concert puissant et émouvant, au rythme du gospel ! Ne manquez pas cet événement !

Un moment convivial vous sera offert à l’issue du concert.

La réservation est plus que conseillée https://www.payasso.fr/neuil…/concert-de-printemps2025 12 .

Eglise Saint Perpet 20 rue de l’Eglise

Neuil 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire neuilpatrimoine@neuil-patrimoine.fr

