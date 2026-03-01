Concert de Printemps Neuviller-la-Roche
Concert de Printemps Neuviller-la-Roche samedi 21 mars 2026.
Concert de Printemps
Place de l’Eglise Neuviller-la-Roche Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-21 20:30:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
La Musique de la Vallée de la Rothaine célèbre le retour du printemps sous la direction de Bertrand Scheppler à l’occasion d’une série de concerts à Neuviller-la-Roche, Natzwiller et Wildersbach dans la vallée de la Bruche ainsi qu’à Imbsheim. .
Place de l’Eglise Neuviller-la-Roche 67130 Bas-Rhin Grand Est scheppler.bertrand@wanadoo.fr
