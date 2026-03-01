Concert de Printemps

Place de l’Eglise Neuviller-la-Roche Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

La Musique de la Vallée de la Rothaine célèbre le retour du printemps sous la direction de Bertrand Scheppler à l’occasion d’une série de concerts à Neuviller-la-Roche, Natzwiller et Wildersbach dans la vallée de la Bruche ainsi qu’à Imbsheim. .

Place de l’Eglise Neuviller-la-Roche 67130 Bas-Rhin Grand Est scheppler.bertrand@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert de Printemps Neuviller-la-Roche a été mis à jour le 2026-03-08 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche