Concert de Printemps Nouans-les-Fontaines dimanche 19 avril 2026.

Rue Talleyrand Nouans-les-Fontaines Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-04-19 15:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00

2026-04-19

Concert en 3 parties
Fanfare de Nouans les Fontaines
Lyre Républicaine d’Orbigny
Union musicale de Fondettes
Union musicale de Fondettes   .

Rue Talleyrand Nouans-les-Fontaines 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 

English :

3-part concert
Fanfare of Nouans les Fontaines
Lyre Républicaine d’Orbigny
Union musicale de Fondettes

