Concert de Printemps Nouans-les-Fontaines
Concert de Printemps Nouans-les-Fontaines dimanche 19 avril 2026.
Concert de Printemps
Rue Talleyrand Nouans-les-Fontaines Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-19 15:00:00
fin : 2026-04-19 18:00:00
Date(s) :
2026-04-19
Concert en 3 parties
Fanfare de Nouans les Fontaines
Lyre Républicaine d’Orbigny
Union musicale de Fondettes
Concert en 3 parties
Fanfare de Nouans les Fontaines
Lyre Républicaine d’Orbigny
Union musicale de Fondettes .
Rue Talleyrand Nouans-les-Fontaines 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 71 28 52 78
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
3-part concert
Fanfare of Nouans les Fontaines
Lyre Républicaine d’Orbigny
Union musicale de Fondettes
L’événement Concert de Printemps Nouans-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-02-21 par Loches Touraine Châteaux de la Loire