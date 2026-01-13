Concert de printemps Orchestra’LS Salle des fêtes Aurec-sur-Loire

Concert de printemps Orchestra’LS

Salle des fêtes 11 rue de l’Industrie Aurec-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

La saison culturelle s’accorde en musique avec un rendez-vous festif et vibrant le concert de printemps Orchestra’LS avec comme invité exceptionnel le Panoch Band de Panissières .

Salle des fêtes 11 rue de l’Industrie Aurec-sur-Loire 43110 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 60 24 10

English :

The cultural season kicks off with a festive and vibrant rendezvous: the Orchestra’LS spring concert, with special guest Panoch Band de Panissières .

