Concert de printemps orchestre Résonances Eglise Notre Dame de la Paix Mâcon
Concert de printemps orchestre Résonances Eglise Notre Dame de la Paix Mâcon dimanche 26 avril 2026.
Concert de printemps orchestre Résonances
Eglise Notre Dame de la Paix 1 rue du 19 Mars 1962 Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 17:00:00
fin : 2026-04-26 19:00:00
Date(s) :
2026-04-26
L’orchestre Résonances organise son concert de printemps en l’église Notre-Dame de la Paix. Fidèle à son image, l’orchestre donnera à écouter des œuvres symphoniques classiques ( Grieg Mendelssohn Marschner ) mais aussi des œuvres plus contemporaines (Aaron Soltis Danzon N° 2 de Marquez ). .
Eglise Notre Dame de la Paix 1 rue du 19 Mars 1962 Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@orchestre-resonances.org
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English : Concert de printemps orchestre Résonances
L’événement Concert de printemps orchestre Résonances Mâcon a été mis à jour le 2026-03-11 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)