Concert de printemps orchestre Résonances Eglise Notre Dame de la Paix Mâcon

Concert de printemps orchestre Résonances

Eglise Notre Dame de la Paix 1 rue du 19 Mars 1962 Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 17:00:00

fin : 2026-04-26 19:00:00

Date(s) :

2026-04-26

L’orchestre Résonances organise son concert de printemps en l’église Notre-Dame de la Paix. Fidèle à son image, l’orchestre donnera à écouter des œuvres symphoniques classiques ( Grieg Mendelssohn Marschner ) mais aussi des œuvres plus contemporaines (Aaron Soltis Danzon N° 2 de Marquez ). .

Eglise Notre Dame de la Paix 1 rue du 19 Mars 1962 Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté contact@orchestre-resonances.org

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English : Concert de printemps orchestre Résonances

L’événement Concert de printemps orchestre Résonances Mâcon a été mis à jour le 2026-03-11 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)