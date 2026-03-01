Concert de printemps par l’Harmonie du Cap de Gascogne Rue du Général Lamarque Saint-Sever

Concert de printemps par l’Harmonie du Cap de Gascogne

Rue du Général Lamarque Jacobins de Saint-Sever Saint-Sever Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 20:30:00

fin : 2026-03-28 23:00:00

Date(s) :

2026-03-28

L’Orchestre d’Harmonie vous ouvre les portes d’un lieu pas comme les autres…une Salle de Jeux.

Dès les premières notes de The Simpsons, clin d’œil malicieux au célèbre générique, l’ambiance sera donnée jazz, énergie et bonne humeur.

Que la partie commence !

1er concert à 16h.

2nd concert à 20h30.

L’Orchestre d’Harmonie vous ouvre les portes d’un lieu pas comme les autres…une Salle de Jeux

Dès les premières notes de The Simpsons, clin d’œil malicieux au célèbre générique, l’ambiance sera donnée jazz, énergie et bonne humeur.

Vous croiserez ensuite l’élégance de la musique de Henry Mancini avant de plonger dans un moment suspendu avec la délicate Rêverie de Claude Debussy, comme une pause poétique au cœur du jeu.

Puis changement de niveau ! La télévision s’allume, place aux mélodies de mangas japonais, de dessins animés Disney, d’un pasodoble et de jeux vidéos.

Entre nostalgie, fantaisie, émotion et énergie, ce concert est une grande partie musicale où chaque pupitre devient joueur, et où la grande Coda sera de partager le plaisir de la musique.

Que la partie commence !

1er concert à 16h.

2nd concert à 20h30. .

Rue du Général Lamarque Jacobins de Saint-Sever Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine

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English : Concert de printemps par l’Harmonie du Cap de Gascogne

The Orchestre d?Harmonie opens the doors to a place like no other?a Games Room.

From the very first notes of The Simpsons, a mischievous nod to the famous theme song, the mood is set: jazz, energy and good humor.

Let the party begin!

1st concert at 4pm.

2nd concert at 8:30pm.

L’événement Concert de printemps par l’Harmonie du Cap de Gascogne Saint-Sever a été mis à jour le 2026-03-17 par Landes Chalosse