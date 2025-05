Concert de Printemps par l’Harmonie – Montreuil-sur-Mer, 17 mai 2025 07:00, Montreuil-sur-Mer.

Pas-de-Calais

Concert de Printemps par l'Harmonie Place Gambetta Salle Rheinberg Montreuil-sur-Mer Pas-de-Calais

Début : 2025-05-17

fin : 2025-05-17

2025-05-17

Concert de Printemps par l’Harmonie municipale

-Samedi 17 mai à 20h30 pour le concert

-Dimanche 18 mai pour le conte musical

Lieu Salle Rheinberg Montreuil-sur-Mer

—————————

L’Harmonie Municipale de Montreuil-sur-Mer vous donne rendez-vous pour deux événements musicaux incontournables en mai !

– Samedi 17 mai 2025 Concert de printemps

Un moment magique où notre orchestre vous fera voyager à travers un programme riche en émotions, entre classiques et morceaux contemporains.

– Dimanche 18 mai 2025 Conte musical

Un spectacle unique mêlant musique, arts plastiques et arts du cirque, en collaboration avec plusieurs associations locales. Une expérience immersive et féérique pour toute la famille !

Sur réservation

Partenaires Club Cirque de Manifest’action Chorale 7 Vallées Song de Beaurainville SAJ d’Étaples École d’art plastique de Montreuil

Crédit Ville de Montreuil-sur-Mer .

Place Gambetta Salle Rheinberg

Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 6 33 25 20 46 reservations.contemusical@gmail.com

