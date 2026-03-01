CONCERT DE PRINTEMPS PAR L’OHPM Théâtre de Mayenne Mayenne

CONCERT DE PRINTEMPS PAR L’OHPM

Théâtre de Mayenne Place Juhel Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 16:00:00

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

RDV au Théâtre de Mayenne pour un concert de Printemps par l’OHPM

Les musiciens de l’Orchestre d’Harmonie du Pays de Mayenne proposent un concert où les femmes seront mises à l’honneur. Vous pourrez retrouver les compositrices Anne-Laure Guenoux et Nadège Chalange ainsi que la prestigieuse soliste Sophie Binet-Budelot. L’orchestre vous réserve d’autres surprises 100% féminines…

Tout public

Gratuit

Réservation obligatoire .

Théâtre de Mayenne Place Juhel Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 70

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English :

Rendezvous at the Théâtre de Mayenne for a Spring concert by the OHPM

L’événement CONCERT DE PRINTEMPS PAR L’OHPM Mayenne a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme Mayenne Co