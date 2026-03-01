CONCERT DE PRINTEMPS PAR L’OHPM Théâtre de Mayenne Mayenne
CONCERT DE PRINTEMPS PAR L’OHPM Théâtre de Mayenne Mayenne dimanche 29 mars 2026.
CONCERT DE PRINTEMPS PAR L’OHPM
Théâtre de Mayenne Place Juhel Mayenne Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 16:00:00
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
RDV au Théâtre de Mayenne pour un concert de Printemps par l’OHPM
Les musiciens de l’Orchestre d’Harmonie du Pays de Mayenne proposent un concert où les femmes seront mises à l’honneur. Vous pourrez retrouver les compositrices Anne-Laure Guenoux et Nadège Chalange ainsi que la prestigieuse soliste Sophie Binet-Budelot. L’orchestre vous réserve d’autres surprises 100% féminines…
Tout public
Gratuit
Réservation obligatoire .
Théâtre de Mayenne Place Juhel Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 11 19 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Rendezvous at the Théâtre de Mayenne for a Spring concert by the OHPM
L’événement CONCERT DE PRINTEMPS PAR L’OHPM Mayenne a été mis à jour le 2026-03-09 par Office de Tourisme Mayenne Co