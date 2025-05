CONCERT DE PRINTEMPS – ÉGLISE SAINT PIERRE Pissos, 24 mai 2025 18:30, Pissos.

Landes

CONCERT DE PRINTEMPS ÉGLISE SAINT PIERRE PLACE DE L’ÉGLISE Pissos Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24 18:30:00

fin : 2025-05-24 22:00:00

Date(s) :

2025-05-24

HARMONIE TRIOL’EYRE PROPOSE UN CONCERT DE PRINTEMPS QUI AURA LIEU LE SAMEDI 24 MAI À 18H30 À L’ÉGLISE DE RICHET. ILS SERONT ACCOMPAGNÉS PAR LES VINTAGE PIBOLES DE PARENTIS EN BORN QUI ASSURERONT LEUR PREMIÈRE PARTIE. AU PROGRAMME CONTES, MYTHES ET LÉGENDES ILLUSTRÉES PAR LES DESSINS DE FLO.

HARMONIE TRIOL’EYRE PROPOSE UN CONCERT DE PRINTEMPS QUI AURA LIEU LE SAMEDI 24 MAI À 18H30 À L’ÉGLISE DE RICHET. ILS SERONT ACCOMPAGNÉS PAR LES VINTAGE PIBOLES DE PARENTIS EN BORN QUI ASSURERONT LEUR PREMIÈRE PARTIE. AU PROGRAMME CONTES, MYTHES ET LÉGENDES ILLUSTRÉES PAR LES DESSINS DE FLO. .

ÉGLISE SAINT PIERRE PLACE DE L’ÉGLISE

Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine lauramalaurie91@gmail.com

English : CONCERT DE PRINTEMPS

HARMONIE TRIOL’EYRE IS OFFERING A SPRING CONCERT ON SATURDAY MAY 24 AT 6:30 PM AT THE RICHET CHURCH. THEY WILL BE ACCOMPANIED BY VINTAGE PIBOLES FROM PARENTIS EN BORN, WHO WILL OPEN THE CONCERT. ON THE PROGRAM: TALES, MYTHS AND LEGENDS ILLUSTRATED BY FLO’S DRAWINGS.

German : CONCERT DE PRINTEMPS

HARMONIE TRIOL’EYRE SCHLÄGT EIN FRÜHLINGSKONZERT VOR, DAS AM SAMSTAG, DEN 24. MAI UM 18.30 UHR IN DER KIRCHE VON RICHET STATTFINDET. SIE WERDEN VON DEN VINTAGE PIBOLES AUS PARENTIS EN BORN BEGLEITET, DIE ALS VORGRUPPE AUFTRETEN WERDEN. AUF DEM PROGRAMM STEHEN MÄRCHEN, MYTHEN UND LEGENDEN, DIE VON FLOS ZEICHNUNGEN ILLUSTRIERT WERDEN.

Italiano :

L’HARMONIE TRIOL’EYRE PROPONE UN CONCERTO DI PRIMAVERA SABATO 24 MAGGIO ALLE 18.30 NELLA CHIESA DI RICHET. SARANNO ACCOMPAGNATI DAI PIBOLES VINTAGE DEI PARENTIS EN BORN, CHE APRIRANNO IL CONCERTO. IN PROGRAMMA: RACCONTI, MITI E LEGGENDE ILLUSTRATI DAI DISEGNI DI FLO.

Espanol : CONCERT DE PRINTEMPS

HARMONIE TRIOL’EYRE OFRECE UN CONCIERTO DE PRIMAVERA EL SÁBADO 24 DE MAYO A LAS 18.30 H EN LA IGLESIA DE RICHET. LES ACOMPAÑARÁN LOS PIBOLES VINTAGE DE PARENTIS EN BORN, QUE LES HARÁN DE TELONEROS. EN EL PROGRAMA: CUENTOS, MITOS Y LEYENDAS ILUSTRADOS CON DIBUJOS DE FLO.

L’événement CONCERT DE PRINTEMPS Pissos a été mis à jour le 2025-05-09 par OT Cœur Haute Lande