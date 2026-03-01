Concert de printemps

Collégiale Notre Dame de Roscudon Pont-Croix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 17:00:00

fin : 2026-03-29 19:30:00

Date(s) :

2026-03-29

Le Chœur Mouez Leskon, de l’Amicale Laïque de Plobannalec-Lesconil, propose un Concert de Printemps voyagez dans un répertoire de musique classique, lyrique, romantique…

Direction Serge MEDOT

Pianiste Zéphyrin CAUSIN .

Collégiale Notre Dame de Roscudon Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 7 83 06 31 07

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English : Concert de printemps

L’événement Concert de printemps Pont-Croix a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz