Concert de printemps Pont-Croix
Concert de printemps Pont-Croix dimanche 29 mars 2026.
Concert de printemps
Collégiale Notre Dame de Roscudon Pont-Croix Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 17:00:00
fin : 2026-03-29 19:30:00
Date(s) :
2026-03-29
Le Chœur Mouez Leskon, de l’Amicale Laïque de Plobannalec-Lesconil, propose un Concert de Printemps voyagez dans un répertoire de musique classique, lyrique, romantique…
Direction Serge MEDOT
Pianiste Zéphyrin CAUSIN .
Collégiale Notre Dame de Roscudon Pont-Croix 29790 Finistère Bretagne +33 7 83 06 31 07
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English : Concert de printemps
L’événement Concert de printemps Pont-Croix a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz