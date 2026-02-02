Concert de printemps Place René Pourny Pontarlier

Concert de printemps

Place René Pourny Espace Pourny Pontarlier Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 17:00:00

fin : 2026-03-22 20:00:00

Date(s) :

2026-03-22

Organisé par Harmonie Municipale de Pontarlier.

Pour fêter le printemps, l’Harmonie Municipale de Pontarlier, dirigée par Patrick Erard, accueille l’Harmonie Écho de la Montagne de Montlebon, sous la direction de Jean-Pierre Frigo, pour une soirée musicale aux couleurs variées, placée sous le signe du partage.

Entrée libre. .

Place René Pourny Espace Pourny Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 87 49 52 57 hamonie.de.pontarlier@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de printemps

L’événement Concert de printemps Pontarlier a été mis à jour le 2026-02-02 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS