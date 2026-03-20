Concert de Printemps

Chapelle de Bouricos Pontenx les Forge Pontenx-les-Forges Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2202-03-28

Date(s) :

2026-03-28

La Chorale des Dunes, chœur mixte à quatre voix comptant trente choristes, dirigée par Julia Kafelnikov professeure au conservatoire de Gujan-Mestras et accompagnée au piano par Xavier Jugla Danty, aura le plaisir d’interpréter pour vous quinze chants issus de son répertoire très varié: de Nabucco à Bohemian Rhapsody en passant par Salve Regina et Adiemus. .

Chapelle de Bouricos Pontenx les Forge Pontenx-les-Forges 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 49 89 choraledesdunes@yahoo.com

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English : Concert de Printemps

L’événement Concert de Printemps Pontenx-les-Forges a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Mimizan