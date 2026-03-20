Concert de Printemps Pontenx-les-Forges
Concert de Printemps Pontenx-les-Forges samedi 28 mars 2026.
Concert de Printemps
Chapelle de Bouricos Pontenx les Forge Pontenx-les-Forges Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2202-03-28
Date(s) :
2026-03-28
La Chorale des Dunes, chœur mixte à quatre voix comptant trente choristes, dirigée par Julia Kafelnikov professeure au conservatoire de Gujan-Mestras et accompagnée au piano par Xavier Jugla Danty, aura le plaisir d’interpréter pour vous quinze chants issus de son répertoire très varié: de Nabucco à Bohemian Rhapsody en passant par Salve Regina et Adiemus. .
Chapelle de Bouricos Pontenx les Forge Pontenx-les-Forges 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 07 49 89 choraledesdunes@yahoo.com
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English : Concert de Printemps
L’événement Concert de Printemps Pontenx-les-Forges a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Mimizan