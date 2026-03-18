Concert de printemps Pouillon
Concert de printemps Pouillon samedi 18 avril 2026.
Concert de printemps
212 Rue des Écoles Pouillon Landes
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Le printemps s’installe… et la musique aussi! Notre concert de printemps aura lieu le samedi 18 avril à 20h30. À noter que la soirée se poursuivra par un after buvette animé par C’est quand qu’on arrive !
Un moment à partager en famille ou entre amis, préparez-vous à passer une superbe soirée.
Le printemps s’installe… et la musique aussi! Notre concert de printemps aura lieu le samedi 18 avril à 20h30. À noter que la soirée se poursuivra par un after buvette animé par C’est quand qu’on arrive !
Un moment à partager en famille ou entre amis, préparez-vous à passer une superbe soirée. .
212 Rue des Écoles Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 72 11 78 association.musicale.pouillon@gmail.com
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English : Concert de printemps
Spring is on its way? and so is the music! Our spring concert takes place on Saturday, April 18 at 8:30pm. The evening will continue with an after-bistro party hosted by C’est quand qu’on arrive!
A great time to share with family and friends, and get ready for a wonderful evening.
L’événement Concert de printemps Pouillon a été mis à jour le 2026-03-15 par OT Pays d’Orthe et Arrigans