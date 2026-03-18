Concert de printemps

212 Rue des Écoles Pouillon Landes

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Le printemps s’installe… et la musique aussi! Notre concert de printemps aura lieu le samedi 18 avril à 20h30. À noter que la soirée se poursuivra par un after buvette animé par C’est quand qu’on arrive !

Un moment à partager en famille ou entre amis, préparez-vous à passer une superbe soirée.

Le printemps s’installe… et la musique aussi! Notre concert de printemps aura lieu le samedi 18 avril à 20h30. À noter que la soirée se poursuivra par un after buvette animé par C’est quand qu’on arrive !

Un moment à partager en famille ou entre amis, préparez-vous à passer une superbe soirée. .

212 Rue des Écoles Pouillon 40350 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 72 11 78 association.musicale.pouillon@gmail.com

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English : Concert de printemps

Spring is on its way? and so is the music! Our spring concert takes place on Saturday, April 18 at 8:30pm. The evening will continue with an after-bistro party hosted by C’est quand qu’on arrive!

A great time to share with family and friends, and get ready for a wonderful evening.

L’événement Concert de printemps Pouillon a été mis à jour le 2026-03-15 par OT Pays d’Orthe et Arrigans