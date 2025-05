Concert de printemps – RISCLE Riscle, 24 mai 2025 20:30, Riscle.

Gers

Concert de printemps RISCLE Eglise Riscle Gers

Concert de Printemps de l’harmonie « Les Échos de l’Adour » sous la direction de Pierre-Armand Carlin.

Avec l’harmonie Les Echos de l’Adour de Riscle, le public pourra embarquer dans un véritable voyage musical autour du monde, parfait pour explorer des sonorités variées et envoûtantes.

RISCLE Eglise

Riscle 32400 Gers Occitanie +33 6 51 90 12 11

Les Echos de l’Adour » spring concert conducted by Pierre-Armand Carlin.

With Riscle’s Les Echos de l’Adour wind band, audiences can embark on a musical voyage around the world, perfect for exploring a variety of spellbinding sounds.

Frühlingskonzert der Harmonie « Les Echos de l’Adour » unter der Leitung von Pierre-Armand Carlin.

Mit der Harmonie « Les Echos de l’Adour » aus Riscle kann sich das Publikum auf eine echte musikalische Weltreise begeben, die perfekt ist, um vielfältige und bezaubernde Klänge zu erkunden.

Concerto di primavera « Les Echos de l’Adour » diretto da Pierre-Armand Carlin.

Con il gruppo di fiati Les Echos de l’Adour di Riscle, il pubblico potrà intraprendere un viaggio musicale intorno al mondo, perfetto per esplorare sonorità varie e accattivanti.

Concierto de primavera « Les Echos de l’Adour » dirigido por Pierre-Armand Carlin.

Con la banda de viento Les Echos de l’Adour de Riscle, el público podrá embarcarse en un viaje musical alrededor del mundo, perfecto para explorar los sonidos variados y cautivadores.

